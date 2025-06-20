إسرائيل تستهدف أصفهان وشيراز في إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، باستهداف إسرائيل لمدينتي أصفهان وشيراز.

وقالت إنه "تم تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان وسط وشيراز جنوب إيران".

وتأتي هذه الهجمة، بالتزامن مع تأكيد الوفد الأوروبي في مفاوضات جنيف، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن نيته للتفاوض بشأن النووي وقضايا أخرى.

وقال الوفد الأوروبي، إن "التفاوض مفتوح ويتجاوز الملف النووي مع إيران"، متابعاً: "نعمل على خفض التصعيد وحل دائم للقضايا الأمنية لإيران".

ولفت الوفد الأوروبي إلى أنهم "ملتزمون بمواصلة التفاوض مع إيران"، مبينا أن "التفاوض مع إيران تطرق للتصعيد الإقليمي غير المفيد لأحد".

وانطلقت في جنيف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، المحادثات بين إيران ومجموعة الترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ولندن وبرلين ستقدم عرضاً تفاوضياً شاملاً للإيرانيين.

وتعتبر هذه هي أول مفاوضات منذ اندلاع حرب إيران وإسرائيل، يلتقي خلالها وزراء خارجية أوروبيون بنظيرهم الإيراني عباس عراقجي، بهدف إيجاد مسار للعودة إلى الدبلوماسية بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة المشاركة في القصف الجوي الإسرائيلي على إيران.