إسرائيل تستعين بجنود يعانون من صدمات نفسية لسد النقص

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة هآرتس، يوم الأحد، بإستعانة إسرائيل بجنود مصابين بحالات نفسية لسد العجز.

وذكرت الصحيفة، أن "قادة في الجيش الإسرائيلي طلبوا من جنود يعانون من صدمات نفسية الالتحاق بخدمة الاحتياط، في ظل نقص بالقوى البشرية.

إلى ذلك، سجلت تقارير لوسائل إعلام عبرية وعالمية من بينها من تايمز أوف إسرائيل و"بوليتيكس توداي" عجزاً في صفوف الجيش يقدر بنحو 12,000 إلى 15,000 جندي، من بينهم نحو 8,000 في وحدات قتالية أساسية.

وذكر موقع "ذا تايمز" البريطاني أن "أكثر من 150,000 من قوات الاحتياط يخدمون حاليا في مهام قتالية أو دعم لوجستي على جبهات متعددة في آن واحد".

وأشار محللون نقلت عنهم تقارير دولية إلى أن "العديد من جنود الاحتياط خدموا لأكثر من خمس أو ست دورات منذ أواخر 2023، وهو ما أدى إلى مستويات عالية من الإرهاق البدني والنفسي، وتراجع في الجاهزية القتالية للعديد منهم.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الـ30 على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.