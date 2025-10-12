إسرائيل تزعم العثور على مذكرة بخط يد يحيى السنوار في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الأحد، عثورها على مذكرة في قطاع غزة خلال العام الحالي، بخط يد القيادي الراحل في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار.

وادعت إسرائيل، أن "المذكرة تعرض تفصيلا لخطط حماس لاستهداف المدنيين خلال هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبث الفظائع على الهواء مباشرة"، وفق ما جاء في النص.

يأتي هذا بعد أن نشر مركز "مئير عميت" لمعلومات الاستخبارات والإرهاب، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الإسرائيلية، الوثيقة الكاملة مع تحليل على الإنترنت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لصفحة من المذكرة المكتوبة بخط يد يحيى السنوار، وفق مزاعمها، وقالت: "لقد صدرت أوامر للإرهابيين بتصوير عمليات قتل المدنيين والجنود والعائلات، ليس من أجل التوثيق، ولكن كسلاح نفسي لإرهاب الإسرائيليين وإلهام المتطرفين"، بحسب تعبيرها.

وتابعت معلّقة على مضمون المذكرة: "لم تكن هذه "انتفاضة عفوية"، بل كانت حملة مدروسة لتدمير إسرائيل، مخططة ومدروسة ومنفذة".

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عام كامل من مطاردته.