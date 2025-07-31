إسرائيل ترسل مساعدات لدروز السويداء بقيمة مليوني شيكل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الخميس، الإيعاز إلى موظفي الوزارة لإرسال رزمة مساعدات ثانية للدروز في محافظة السويداء السورية بقيمة مليوني شيكل.

وقال ساعر، إنه "على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الدروز في السويداء بسوريا والوضع الإنساني الخطير في المنطقة، أوعزت إلى موظفي وزارة الخارجية اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة".

وأضاف ساعر: "تشمل رزمة المساعدات الحالية، بقيمة 2 مليون شيكل، طروداً غذائية، معدات طبية، معدات الإسعافات الأولية وأدوية، وهي مخصصة للمناطق التي تضررت مباشرة من الاعتداءات العنيفة".

وتابع: "هذه هي رزمة المساعدات الثانية التي ترسلها وزارة الخارجية بقيادتي للدروز في سوريا، بعد رزمة المساعدات التي تم إرسالها في شهر آذار/ مارس الماضي".

وتعيش محافظة السويداء جنوب سوريا منذ أشهر توتراً متصاعداً بسبب الاحتجاجات والاشتباكات المتكررة، وسط محاولات إقليمية ودولية لضبط الأوضاع ومنع تفاقمها بما يهدد الحدود مع الأردن والعراق.

وبحسب مصادر محلية تحدّثت لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، فإن بعض القرى في السويداء تشهد توتراً وسط مخاوف من اندلاع مواجهات إذا لم تُستكمل الجهود العشائرية والرسمية لضبط الأوضاع.