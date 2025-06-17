إسرائيل ترجح انضمام الولايات المتحدة للحرب ضد إيران الليلة

شفق نيوز/ رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب ضد إيران هذه الليلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى الحرب ضد إيران الليلة".

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي، أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة"، مؤكداً أن "ضربات لأهداف إيرانية، بما في ذلك منشآت نووية على طاولة المباحثات".

من جانب آخر، أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بدأوا تحركات لمنع ترامب من إصدار أوامر بضربات عسكرية ضد إيران، مشيرين إلى أن "الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بإعلان الحرب".