إسرائيل تدمر 100 برج لحزب الله وقصف يطال "بوشهر" في إيران

أكد المتحدث ‏الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي، يوم الاثنين، أن سلاح الجو يواصل غاراته ضد حزب الله وقام بتدمير أكثر من 100 برج شاهق في قلب بيروت.

وأضاف أدرعي أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها سلاح الجو وقيادة المنطقة الشمالية وهيئة الاستخبارات تم تدمير أكثر من 100 برج كان يستخدمه حزب الله في منطقة بيروت".

ولفت أدرعي إلى أن "حزب الله استخدم هذه الأبراج لأغراض القيادة والسيطرة وتنفيذ مخططاته ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع".

وتابع أدرعي: "قد عمد حزب الله إلى زرع هذه المباني في قلب الأوساط المدنية في مثال إضافي على استغلاله الساخر للمدنيين في لبنان".

وأفاد الجيش الإسرائيلي كذلك باغتيال قيادات بارزة في وحدة مسؤولة عن التنسيق بين حزب الله والفصائل الفلسطينية.

إلى ذلك كشف الإعلام الإيراني عن سماع دوي عدة انفجارات في منطقة بوشهر جنوبي إيران.

من جانبه قام حزب الله اللبناني، بإطلاق دفعة صواريخ باتجاه مستوطنة نهاريا في إسرائيل، وفقا لوسائل إعلام.