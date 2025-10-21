إسرائيل تدمر مواقع تابعة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن تدمير مرابض تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة جبل روس (هار دوف)، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت بهدف منع تموضع مستقبلي للحزب في هذه المنطقة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "دمرت قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس".

وعلى صعيد متصل، قال المبعوث الأميركي إلى لبنان توم باراك إنه "لا يستبعد أن تتصرف إسرائيل من جانب واحد إذا استمر تردد بيروت في نزع سلاح حزب الله".

وحمّل مسؤولون في لبنان "إسرائيل مسؤولية عدم تطبيق القرار 1701"، وجددوا الدعوة للنظر بمبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون لـ"إطلاق مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية".

من جهته، قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله، إن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخصوصا على الجنوب، هي محاولة لاستكمال تحقيق مجموعة من الأهداف التي فشل العدو في تحقيقها مسبقاً".