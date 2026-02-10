إسرائيل تدمر مخزن أسلحة لـ"الجماعة الاسلامية" جنوب سوريا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تنفيذ قواته عملية ليلية أسفرت عن اكتشاف وتدمير مخزن أسلحة تابع لتنظيم "الجماعة الإسلامية" في منطقة قرية بيت جن بالجنوب السوري.

وذكر بيان للجيش أن "قوات الفرقة 210 نفذت العملية خلال الأسبوع الماضي، حيث عثرت على كميات كبيرة من الوسائل القتالية شملت أسلحة متنوعة وألغاما وأجهزة اتصالات، تم تدميرها بالكامل في الموقع".

وأشار البيان إلى أن "التنظيم يواصل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل ومواطنيها في الجبهة الشمالية، في نشاط بدأ خلال الحرب ولا يزال مستمرا".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات تنفذها الفرقة 210 بهدف إزالة التهديدات الأمنية وإحباط نشاطات العناصر الإرهابية في المنطقة، لحماية المواطنين الإسرائيليين وسكان هضبة الجولان على وجه الخصوص".

هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة شبان سوريين أثناء تواجدهم لأغراض مدنية على أطراف بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا أمس الاثنين .

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق إلى ضرورة أن "يحافظ الجيش الإسرائيلي على وجوده في المناطق الحدودية المقابلة لجنوب لبنان والجولان السوري باعتبارها منطقة عازلة".

ووسعت إسرائيل وجودها العسكري في جنوب سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر، واستولت على مواقع إلى الشرق من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة وتفصل هضبة الجولان المحتلة عن الأراضي السورية.