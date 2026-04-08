إسرائيل تدعو لإخلاء عاجل لمدينة صور اللبنانية

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، ​تحذيرات عاجلة ‌لسكان مدينة صور في لبنان لإخلاء منازلهم ​على الفور والتوجه ​شمالي نهر الزهراني تمهيداً لشن غارات ​على المنطقة.

وقال أفيخاي ​أدرعي، المتحدث باسم الجيش، عبر منصة "إكس"، إن "نشاطات حزب الله ​تجبر ​جيش الدفاع على العمل ضده ‌وبقوة، ⁠جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".

جاء ذلك بالتزامن، مع تعرض بلدة المنصوري في قضاء صور لقصف إسرائيلي، دون توفر معلومات فورية عن حجم الأضرار أو الخسائر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ​رئيس ​الوزراء ⁠الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف ​إطلاق النار بين ​الولايات ⁠المتحدة وإيران لا ​يشمل لبنان.