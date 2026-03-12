إسرائيل تدرس تنفيذ عملية برية في لبنان وتكشف هدفها

شفق نيوز- بيروت

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، أن العملية البرية في لبنان، هدفها السيطرة أكثر على جنوب لبنان، ونشر المزيد من النقاط العسكرية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر استخباراتي قوله إن "حزب الله مخطئ باعتقاده أنه سيفرض وقف إطلاق النار دون حصول إسرائيل على حرية عمل في لبنان".

في حين أكدت هيئة البث عن مصدرين إسرائيليين، أن "العملية البرية هدفها تعميق السيطرة في جنوب لبنان، ونشر المزيد من النقاط العسكرية داخل لبنان".

ولفتت هيئة البث عن المصدرين، إلى أن "الكابينت الإسرائيلي الأمني يبحث مساء اليوم العملية البرية في لبنان"، مبينا أن "العملية البرية المكثفة في لبنان من المتوقع أن تبدأ خلال أسبوع".