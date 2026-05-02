إسرائيل تدرس استئناف الحرب على غزة وتقارير تؤكد: آلاف الجثث تحت الأنقاض

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم السبت، باستدعاء المجلس الوزاري المصغر إلى اجتماع قد يعقد غداً لمناقشة استئناف القتال في غزة.

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي قوله إن "حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح ونجري محادثات مع الوسطاء".

وفي أعقاب ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي، عملية نسف في مناطق سيطرته شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في حين، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله إن نحو 8 آلاف جثة لقتلى فلسطينيين ما تزال تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، بينما تعرض القطاع لـ"إبادة جماعية" ارتكبتها إسرائيل على مدار عامين.

وأوضح أن أقل من 1% من الأنقاض في قطاع أُزيلت، مشيراً إلى أن استكمال العملية بهذه الوتيرة قد يستغرق نحو سبع سنوات.

وتابع المسؤول الأممي، قائلاً إن عدداً كبيراً ممن الجثث ما تزال تحت الركام، إذ يقدر بنحو 8 آلاف، وسط استمرار تحللها، فيما تأمل عائلات الضحايا في انتشالها ودفنها بشكل لائق.

وبحسب الصحيفة، استندت هذه المعطيات إلى إحصائيات حديثة صادرة عن الدفاع المدني الفلسطيني، التي أشارت إلى بطء كبير في عمليات إزالة الأنقاض، دون توفر الإمكانات الكافية لتسريعها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، في بيان، مقتل 4 فلسطينيين وانتشال 3 جثامين أخرى خلال 48 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و608 قتلى.

كما قالت مصادر مطلعة، يوم أمس الجمعة لـ"رويترز"، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعتزم إغلاق مركز يديره الجيش الأمريكي قرب قطاع غزة.

ويرى منتقدون بحسب "رويترز"، أن المركز فشل في مهمته المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتعزيز تدفق المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين.