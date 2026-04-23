إسرائيل تدخل حالة "التأهب" استعدادا لتجدد الحرب مع إيران
2026-04-23T17:15:38+00:00
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، ببدء حالة تأهب لتجدد الحرب مع إيران، فيما أعلنت عن وصول طائرات أميركية جديدة لتل أبيب.
وقال مسؤول أميركي لسي إن إن: لدينا 19 سفينة بالشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات.
فيما بينت القناة 15 الإسرائيلية، أن "طائرات تزود بالوقود أميركية إضافية تصل لإسرائيل".
وأشارت القناة الـ13: حالة تأهب في إسرائيل تحسبا لاحتمال تجدد الحرب نهاية الأسبوع، وأن الجيش الأميركي يواصل نقل الأسلحة إلى المنطقة عبر جسر جوي.