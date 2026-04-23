إسرائيل تدخل حالة "التأهب" استعدادا لتجدد الحرب مع إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، ببدء حالة تأهب لتجدد الحرب مع إيران، فيما أعلنت عن وصول طائرات أميركية جديدة لتل أبيب.

وقال مسؤول أميركي لسي إن إن: لدينا 19 سفينة بالشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات.

فيما بينت القناة 15 الإسرائيلية، أن "طائرات تزود بالوقود أميركية إضافية تصل لإسرائيل".

وأشارت القناة الـ13: حالة تأهب في إسرائيل تحسبا لاحتمال تجدد الحرب نهاية الأسبوع، وأن الجيش الأميركي يواصل نقل الأسلحة إلى المنطقة عبر جسر جوي.