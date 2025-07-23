إسرائيل تخطط لهجوم واسع ضد الحوثيين باليمن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل تخطط لهجوم كبير ضد الحوثيين في اليمن لوضع حد لعمليات الإطلاق العديدة على تل أبيب.

وذكرت "القناة 14"، أن ذلك جاء في أعقاب تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، بأن غزة واليمن هما الساحتان الرئيسيتان المتبقيتان.

وصرح مسؤول أمني رفيع المستوى في هذا الشأن للقناة العبرية: "نحن نبني قدرات، وسنعرف كيفية تفعيلها حالما يتخذ المستوى السياسي قراراً بذلك".

وأضاف: "ما أنجزناه في 12 دقيقة في إيران، سنعرف أيضاً كيف نفعله في اليمن".

وأشار وزير الدفاع، مساء أمس، خلال تقييم شامل للوضع على الساحة الإقليمية، إلى أن ثمة جبهتين مفتوحتين على الساحة هما قطاع غزة واليمن، وذلك على خلفية الهجوم على اليمن هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح كاتس ضرورة العمل لتحقيق نصر شامل في كلا القطاعين، في إطار سياسة هجومية حازمة، كما هو الحال في إيران ولبنان وسوريا.

وأشارت القناة العبرية في السياق إلى أن المعنى هنا هو أن اليمن التي كانت خلال العشرين شهراً الماضية ساحة ثانوية هاجمتها إسرائيل عدة مرات، تتحول الآن إلى ساحة مركزية إلى جانب غزة، وتحظى الآن بأولوية عملياتية على المستوى السياسي، وبالتالي داخل الجيش الإسرائيلي أيضاً.