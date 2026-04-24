إسرائيل تخطط لعملية عسكرية "محدودة" ضد إيران: تم تحديد الأهداف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، بأن هناك خطة لعملية عسكرية "محدودة ضد إيران لتجنب حرباً طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الأهداف تم تحديدها مسبقاً.

وذكرت وسائل الإعلام أن هناك تقديرات متزايدة في إسرائيل باقتراب استئناف القتال مع إيران.

ورجحت أنه قد يتم تنفيذ عملية محدودة ضد إيران لتجنب الحرب الطويلة وأن الهدف في حال استئناف القتال مع إيران هو توجيه ضربة تركز على البنى التحتية.

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه "تم تحديد الأهداف في إيران بحال استئناف القتال".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأميركي، أمس الخميس، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" إلى الشرق الأوسط، ما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منشور على منصة "إكس"، إن الحاملة كانت تبحر "في المحيط الهندي ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 نيسان/ أبريل الجاري".

وبدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز.

وأرسلت الولايات المتحدة الحاملتين "جيرالد فورد" و"إبراهام لينكولن" إلى المنطقة قبيل بدء الهجوم على إيران، وأدت السفينتان دوراً في الضربات.