إسرائيل تخطط لتقليص عملية احتلال غزة في أسابيع

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نقلت القناة 14 العبرية عن مصدر أمني، يوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يعتزم عقد اجتماع مع كبار قادة الجيش في الأيام المقبلة، لمناقشة الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، بهدف تقليص المدة المتوقعة للاحتلال إلى بضعة أسابيع.

وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي يُكمل حاليًا الخطط العملياتية، وسيعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع نشر قوة نيرانية قوية ستوجه ضربة قاصمة لحركة حماس.

وأوضح المصدر أن الاجتماع المرتقب سيركز على مناقشة الخطط العملياتية للسيطرة على مدينة غزة، بهدف هزيمة حركة حماس. كما سيتم بحث سبل تقصير المدة الزمنية اللازمة للتحضير لهذه العملية لتصبح بضعة أسابيع.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي انشغل في الأيام الأخيرة بإعداد خطط عملياتية، وأنه سيتبع تعليمات القيادة السياسية. وأكد أن حركة حماس ستتلقى ضربة موجعة، مشيرًا إلى أن القوة النارية المستخدمة في هذه العملية ستكون بالغة الشدة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، قد تعهد بحماية حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتهم إلى تل أبيب.

وتأتي تعهدات الجنرال زامير، الذي كان رافضًا لاقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاحتلال الكامل لغزة، وسط خطط إسرائيلية لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من الداخل والخارج.

والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة الأمنية في إسرائيل على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع المدمر.