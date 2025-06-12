إسرائيل تختطف أعضاء بحركة حماس من قلب سوريا
شفق نيوز/ كشف الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عن قيام عناصره باختطاف أعضاء في حركة حماس خلال عملية في منطقة بيت جن بجنوبي سوريا، الليلة الماضية ونقلوهم إلى داخل إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه في "إكس"، إن "مقاتلين من لواء الإسكندروني نفذوا عملية الليلة الماضية لاعتقال إرهابيين من حماس كانوا ينشطون في منطقة بيت جن جنوب سوريا".
وأوضح بيان أصدره الجيش الإسرائيلي ان المعتقلين كانوا يخططون لشن هجمات على مدنيين وعسكريين إسرائيليين داخل سوريا.
وأضاف أن العملية تمت بناء على "معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة ضد الإرهابيين الذين كانوا يحاولون الترويج للعديد من المؤامرات الإرهابية ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأكد أنه تم نقل المعتقلين إلى داخل إسرائيل لمزيد من التحقيق من قبل الوحدة 504، لافتاً إلى أن الجنود الإسرائيليين عثروا خلال العملية على أسلحة نارية ومخازن ذخيرة وصادروها.