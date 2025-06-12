إسرائيل تختطف أعضاء بحركة حماس من قلب سوريا

شفق نيوز/ كشف الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عن قيام عناصره باختطاف أعضاء في حركة حماس خلال عملية في منطقة بيت جن بجنوبي سوريا، الليلة الماضية ونقلوهم إلى داخل إسرائيل.

‎وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه في "إكس"، إن "مقاتلين من لواء الإسكندروني نفذوا عملية الليلة الماضية لاعتقال إرهابيين من حماس كانوا ينشطون في منطقة بيت جن جنوب سوريا".

‎وأوضح بيان أصدره الجيش الإسرائيلي ان المعتقلين كانوا يخططون لشن هجمات على مدنيين وعسكريين إسرائيليين داخل سوريا.

‎وأضاف أن العملية تمت بناء على "معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة ضد الإرهابيين الذين كانوا يحاولون الترويج للعديد من المؤامرات الإرهابية ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

‎وأكد أنه تم نقل المعتقلين إلى داخل إسرائيل لمزيد من التحقيق من قبل الوحدة 504، لافتاً إلى أن الجنود الإسرائيليين عثروا خلال العملية على أسلحة نارية ومخازن ذخيرة وصادروها.