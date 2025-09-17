إسرائيل تحذر من السفر إلى 3 دول وتصفها بـ"خطر على الحياة"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم الأربعاء، الإسرائيليين المسافرين إلى الخارج، حيث صُنفت مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن وتركيا كأماكن ذات "خطر حقيقي على الحياة".

وشدد المجلس على أن الإسرائيليين باتوا أهدافاً مطلوبة لاعتداءات، ولذلك يجب الامتناع عن إظهار أي رموز يهودية أو إسرائيلية في الشارع، وفقاً لموقع "إسرائيل هيوم".

كما أوصى المجلس بعدم نشر محتويات على شبكات التواصل الاجتماعي تدل على الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال المجلس إن اقتراب الذكرى الثانية لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد يُمثل فترةً لتزايد "نشاط الجماعات الإرهابية".

وتأتي تحذيرات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قبل الأعياد اليهودية الكبرى.