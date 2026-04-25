إسرائيل تحذر سكان 59 بلدة جنوب لبنان وتكثف قصفها على الخيام وحولا

جدّد الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، تحذيراته لسكان جنوب لبنان بعدم العبور أو العودة إلى 59 بلدة حدودية، داعياً إلى عدم التحرك جنوب مناطق محددة والابتعاد عن نهر الليطاني وواديي الصلحاني والسلوقي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، تدمير منصات إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله" في ثلاث مناطق جنوبي لبنان، موضحاً أن سلاح الجو هاجم خلال الليلة الماضية منصات في دير الزهراني وكفر رمان والسامية.

وأضاف أن المنصات المستهدفة كانت تشكل "تهديداً حقيقياً لقوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل".

وجاءت التحذيرات بالتزامن مع تصعيد ميداني في الجنوب اللبناني، حيث تعرضت بلدة حولا لقصف مدفعي، فيما دوى تفجير عنيف في مدينة الخيام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الخيام شهدت تفجيرات إسرائيلية استهدفت منشآت ومربعات سكنية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بعلبك وعدد من قرى المنطقة.

من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم رصد طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ستة أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب البلاد، رغم سريان وقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" منذ أكثر من ستة أسابيع.

هذا وكشفت صور التقطت من الفضاء، أن بلدات وقرى في جنوب لبنان تم "محوها" وتسويتها بالأرض، من جراء الغارات وعمليات الهدم الإسرائيلية المستمرة منذ أسابيع.

ويكشف تحليل أجرته "سي إن إن" لصور الأقمار الاصطناعية عن حجم الدمار، فقد سُوّيت مئات المباني، ومعظمها على ما يبدو منازل، بالأرض، أو أصبحت غير صالحة للسكن، واستشهدت ببلدتي بنت جبيل وعيتا الشعب.