إسرائيل تحدد مواقع اخفاء اليورانيوم عالي التخصيب في إيران

شفق نيوز- متابعة

كشف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد تم نقله إلى أنفاق تحت الأرض في منشأتي فوردو وأصفهان، في خطوة تهدف إلى حمايته من أي هجوم خارجي.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن أولئك المسؤولين المطّلعين على تقارير استخباراتية حساسة، قولهم إن هذه المنشآت تحت الأرض باتت معزولة عمليا عن العالم الخارجي بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، ما يجعل من الصعب على إيران استعادة هذا اليورانيوم بسرعة أو استخدامه في سياق أي تصعيد نووي محتمل.

وأضافوا أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب موجود في أنفاق تحت الأرض في فوردو وأصفهان، معزولة عن العالم الخارجي بسبب قصف المنشآت النووية.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنهم سيكشفون أي محاولة إيرانية لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب"، بحسب الموقع الأمريكي.