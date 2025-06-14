إسرائيل تجلي الطائرات المدنية وتؤكد فتح "ممر آمن" نحو إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، بنقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص، اليونان والولايات المتحدة كإجراء احترازي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري القول إن "سلاح الجو الإسرائيلي شن نحو 150 غارة على أهداف متعددة خلال الـ24 ساعة الماضية"، معتبرة أن "الجهود الجوية الإسرائيلية اسفرت عن إنشاء ممر آمن نحو طهران، ما يسمح بالعمل بحرية أكبر في العمق الإيراني".

وأضافت أن "إسرائيل استهدفت محطة فوردو النووية الإيرانية في ضربات جوية اليوم"، مشيراً إلى "تعرضها لأضرار جزئية دون تدميرها بالكامل".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحي الجو والبحرية اعترضا عشرات الطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران خلال اليوم الأخير، في إطار موجة هجمات متبادلة.

في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية أن قاعدة نوجه الجوية في همدان تعرّضت لهجومين صاروخيين، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع خمسة انفجارات في مدينة تبريز، مؤكدة أن مصفاة تبريز لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولا صحة للأنباء المتداولة حول استهدافها.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية أفادت، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجارات عنيفة في عدد من المدن الإيرانية، بينها تبريز و خرم آباد وكرمانشاه.