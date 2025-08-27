إسرائيل تجدد قصفها لمنطقة في دمشق مع تحليق مكثف

شفق نيوز- دمشق

جددت الطائرات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، قصفها لمنطقة الكسوة في العاصمة دمشق، فيما تشهد السماء تحليقاً مكثفاً بالتزامن مع ذلك.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، إن طائرتين تابعتين لإسرائيل قصفتا تل المانع بمنطقة الكسوة دمشق، بالتزامن مع تحليق مكثف فوق سماء العاصمة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية بشن إسرائيل غارات عدة استهدفت مواقع تابعة لوزارة الدفاع.

وقالت في أخبار عدة، إن "6 غارات للطيران الإسرائيلي، شنت على مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في جبل المانع بمنطقة الكسوة بريف دمشق".