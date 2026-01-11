إسرائيل تجدد دعوتها لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أوروبياً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأحد، خلال لقائه وزير الداخلية الألماني ألكسندر دبروينت، الذي وصفه بـ“صديق عزيز وحقيقي لإسرائيل”، دعوته إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال ساعر، عبر منصة "إكس"، إنه أبلغ دوبرينت الذي يجري زيارة لإسرائيل حاليا، أنه "حان الوقت لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي".

وأردف: "لطالما كان هذا موقف ألمانيا، واليوم باتت أهمية هذه المسألة واضحة للجميع".

كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدته، أن "وزير الداخلية الألماني سيوقع اليوم إعلانا مشتركا بين إسرائيل وألمانيا، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن التعاون في مجالات الأمن، والأمن السيبراني، ومكافحة معاداة السامية".

وسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية في 2024 أن دعت الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة الإيرانية) "منظمة إرهابية".

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفتا في عام 2023، عن أن "الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أنه يستكشف الخيارات القانونية لهذا التصنيف.

ونقلت عن مسؤولين أوروبيين قولهم: إن "فرنسا وألمانيا دعمتا تصنيف حرس الثورة في الاجتماع الأخير في بروكسل".

وتعليقا على مسألة وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، ذكر جوزف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحيفة، أنه "يمكنك أن تتخيل إيقاف خطة العمل بشكل متزايد، إذا تم ذلك (وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب)، سيجعل الأمور بالتأكيد أكثر صعوبة".