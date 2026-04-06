إسرائيل تثبّت مواقعها جنوب لبنان وتواصل الغارات الجوية

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، بأن القوات الإسرائيلية لا تعتزم التقدم بريًا بشكل أوسع داخل الأراضي اللبنانية رغم التعزيزات العسكرية الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن "القوات وصلت إلى الخطوط الأمامية وفق الخطط العسكرية المصادق عليها في جنوب لبنان"، مشيرة إلى أنها "تتمركز حالياً في مواقع دفاعية دون الانخراط في مسار ميداني أكثر تعقيداً".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على منطقة الجناح في بيروت، أمس، بلغت خمسة قتلى و52 جريحاً".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في 31 آذار / مارس الماضي إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للشهر الثاني على التوالي، بعد تحول المواجهة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا ودول الخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.