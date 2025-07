إسرائيل تتوغل في الجنوب السوري وتعتقل "خلية إيرانية"

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اعتقال ما وصفها "خلية إيرانية" خلال عملية خاصة جنوب سوريا.

وقال في بيان نشره على موقع اكس، إن "قواته نفذت الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية يتم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري"، مبينا أن العملية "نفذت على ضوء معلومات استخبارية وردت في الأسابيع الأخيرة".

وأشار إلى أن "العملية الليلية المركزة نتج عنها القبض على عدد من المخربين، بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات خلال العملية على وسائل قتالية منها أسلحة وقنابل يدوية في ذات المنطقة" وفق تعبيره.

⭕️Our troops completed an operation to apprehend an Iranian-operated terrorist cell in the areas of 'Umm al-Lux' and 'Ain al-Batsali' in southern Syria, following intelligence gathered during interrogations in recent weeks. We will continue operating to prevent the entrenchment… pic.twitter.com/WNYDSY8Y99