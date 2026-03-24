إسرائيل تتوعد حزب الله وتكشف خطة لإقامة منطقة عازلة جنوب لبنان

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، حزب الله بدفع الثمن للمشاركة بالحرب إلى جانب إيران، كاشفاً عن عزم تل أبيب إقامة منطقة عازلة جنوب لبنان.

وقال كاتس، في تصريحات صحفية، إن "حزب الله ارتكب خطأ فادحاً بمشاركته إلى جانب إيران في الحرب وسيدفع ثمناً باهظاً لهذا القرار".

وأضاف أن "تل أبيب ستقيم منطقة عازلة في جنوب لبنان على شاكلة ما نفذناه في رفح وبيت حانون في فلسطين".

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الخامس والعشرين على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.