إسرائيل تتهم حزب الله بخرق التهدئة وبيروت تؤكد: لابد من حصر السلاح

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، تنفيذ ضربات استهدفت مباني عسكرية ومنصة إطلاق تُستخدم من قبل حزب الله في جنوب لبنان.

وذكر الجيش، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن حزب الله أطلق مسيّرتين باتجاه قواته في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنهما سقطتا في مناطق مفتوحة.

واعتبر أن هذه العملية تمثل "خرقاً فاضحاً" للتفاهمات القائمة.

في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الحزب أطلق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه منطقة الجليل الغربي، مؤكدة أنه جرى اعتراضها جميعاً دون تسجيل إصابات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يعمل بقوة في جنوب لبنان، مؤكداً استمرار الرد على ما وصفها بخروقات حزب الله التي تقوّض اتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على تمسك حكومته بمواقفها، مؤكداً أن مشروعها يقوم على "بناء الدولة".

وتابع سلام، قائلاً: "لا يمكن قيام دولة دون جيش واحد".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذارات إخلاء عاجلة لسكان سبع بلدات تقع شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان.