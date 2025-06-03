إسرائيل تتعرض لاستهداف صاروخي من سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الثلاثاء، برصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

وقال الإعلام العبري إن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنه ولأول مرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 دوت صفارات الإنذار في الجولان بسبب إطلاق طائرة مسيرة من سوريا.

ودوت صافرات الإنذار في بلدتي هيسبين ورامات مغشميم في مرتفعات الجولان، بعد إطلاق صاروخ من سوريا.

وتقول قوات الدفاع الإسرائيلية إنها تجري تحقيقا.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشن فيه جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيون" بشكل متكرر هجمات صاروخية على إسرائيل "ردا على هجوم تل أبيب على قطاع غزة".