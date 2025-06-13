إسرائيل تبدأ هجوماً جديداً على مواقع إيرانية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، بشن طيران الجيش الإسرائيلي هجوماً جديداً على إيران.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوماً على مواقع إيرانية".

فيما أشارت وسائل إعلامية، إلى أن المضادات الدفاعية الإيرانية تتصدى لأهداف في العاصمة طهران.

يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة 2 من ظهر غد السبت بالتوقيت المحلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم، أنه شن هجوماً على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني".

ورداً على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، مساء الجمعة، انطلاق عمليات الوعد الحق 3 للرد على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مواقع إيرانية منذ فجر اليوم الجمعة.

وقبل ذلك، كشف جيش الدفاع الإسرائيلي، عن رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تعمل أجهزة الدفاع الجوي لاعتراض التهديدات.

وطالب الجيش الإسرائيلي، المواطنين بدخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر، مؤكداً أن إيران أطلقت نحو إسرائيل، 100 صاروخ باليستي، حتى الآن.

هذا وأظهرت صور متداولة من تل أبيب، تصاعد ألسنة الدخان من بعض المباني.

وشنت إسرائيل قرابة 10 موجات من الغارات الجوية على العمق الإيراني، في إطار عملية عسكرية غير مسبوقة تستهدف منشآت نووية وعسكرية حساسة، وسط إعلان عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، في أكبر ضربة تطال البنية القيادية للنظام منذ سنوات.