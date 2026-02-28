إسرائيل تبدأ موجة قصف جديدة على إيران والأخيرة تستهدف مبان في البحرين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أن سلاح الجو بدأ موجة قصف جديدة ضد إيران.

وبحسب بيان للجيش: نهاجم مواقع إطلاق صواريخ ومنظومات دفاع جوي وسط إيران.

وبالتزامن مع هذا القصف، تعرضت العاصمة البحرينية المنامة، إلى قصف إيراني، حيث قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن القصف استهدف مبان سكنية في العاصمة المنامة.

وأضافت أن الدفاع المدني يواصل تأمين أعمال الإطفاء والإنقاذ في المواقع المتضررة.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.