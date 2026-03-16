إسرائيل تبدأ عملية برية في لبنان وتستدعي 450 ألف جندي احتياط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، بدء عمليات برية "محدودة" ضد مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز الدفاعات الأمامية.

وقال الجيش إن قوات "الفرقة 91" بدأت نشاطاً برياً محدداً في جنوب لبنان، مضيفاً أن العملية تشمل تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لطلب الموافقة على تعبئة ما يصل إلى 450 ألف جندي من قوات الاحتياط، بناءً على توصية من الجيش والمؤسسة الأمنية لضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع التطورات الميدانية على الجبهة الشمالية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، توجيه ضربات لبنى تحتية تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد إعلام محلي بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس الأحد، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي في الصباح تحذيراً بالإخلاء شمل عدة أحياء في المنطقة.

من جهة أخرى، قال مسؤولان إسرائيليان، إن من المتوقع أن تعقد إسرائيل ولبنان محادثات خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُفضي إلى نزع سلاح حزب الله، مشيرين إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن موعد هذه المحادثات أو بنودها.

ويعمل لبنان على تشكيل وفد لإجراء هذه المحادثات، دون تحديد موعد لها حتى الآن.