إسرائيل تبدأ بشن غارات تستهدف مواقع حزب الله جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن البدء بشن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، بعد منشورات تحذيرية لسكان عدد من البلدات.

وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم "تحذيرًا عاجلًا" لسكان في بلدات بجنوب لبنان، مطالبًا بإخلاء أماكنهم استعدادًا لهجوم على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك لمنع "محاولات محظورة" لإعادة بناء أنشطته في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: "إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل (الزط).. السكان القريبون من المباني المحددة باللون الأحمر والمباني المجاورة لها مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر حفاظًا على حياتهم".

وأضاف أن الهجوم سيستهدف بنى تحتية عسكرية لحزب الله بهدف التعامل مع محاولاته لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.

وتهاجم إسرائيل بشكل قوي منذ الشهر الماضي مواقع في جنوب لبنان تقول إنها على أهداف لـ"حزب الله"، ما أسفر عن مقتل نحو 30 شخصًا.