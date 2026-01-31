إسرائيل تبحث إغلاق مجالها الجوي ونقل طائرات للخارج تحسباً لتصعيد ضد إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر في قطاع الطيران الإسرائيلي، يوم السبت، أن الأيام الأخيرة شهدت إجراءات واسعة للاستعداد لاحتمالات التصعيد العسكري ضد إيران.

وذكرت المصادر، أن "الاستعدادات شملت بحث فرض قيود على بعض الرحلات الجوية وإعداد خطط طوارئ لنقل طائرات إسرائيلية إلى مطارات في الخارج إذا تدهور الوضع الأمني".

وطبقاً للمصادر ذاتها، تجري تنسيقات مسبقة مع مطارات أجنبية لتأمين مواقف لطائرات إسرائيلية عند الحاجة، في حال صدور تعليمات جديدة من الجهات الأمنية أو سلطات الطيران.

وقبل أيام، حذر رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي شموئيل زكاي شركات الطيران الأجنبية من أن نهاية الأسبوع الجاري ستكون فترة حساسة، وذلك في ظل استمرار تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي بعث رسالة إلى شركات الطيران الأجنبية، لم يستبعد فيها أن تُقدِم تل أبيب مرة أخرى على إغلاق مجالها الجوي، كما حدث خلال المواجهات السابقة بين إسرائيل وإيران خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وحزيران/ يونيو 2025.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تل أبيب تخشى أن تتعرض لضربة انتقامية من إيران إن تعرضت الأخيرة لهجوم عسكري أميركي، ولذلك تسعى إلى تنسيق تفاصيل أي هجوم عسكري محتمل مع الولايات المتحدة.

وفي 13 حزيران/ يونيو 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، شملت مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، في حين استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

والخميس الماضي، أعلنت مجموعة شركات "لوفتهانزا" الألمانية تمديد إلغاء رحلاتها الجوية الليلية المتجهة إلى تل أبيب حتى 3 شباط/ فبراير المقبل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات طيران أخرى، من بينها الخطوط الجوية السويسرية الدولية، والخطوط الجوية النمساوية، وبروكسل إيرلاينز، ويورو وينغز.