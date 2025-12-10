إسرائيل.. انفجار سيارة يسفر عن قتيل وإصابتين (فيديو)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء بمقتل رجل وإصابة اثنين آخرين بانفجار مركبة على شارع 73 بالقرب من بلدة نهلال شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة "معاريف"، إن رجلاً "مجهول الهوية لقي مصرعه، وأُصيب اثنان من المارة بجروح طفيفة"، وأضافت أن الانفجار وقع بالقرب من مدرسة محلية، وأدى إلى حالة من الفوضى بين الطلاب.

وأشارت إلى أن الشرطة امتنعت عن تحديد ما إذا كان الانفجار ناجماً عن قنبلة قوية أم أنه عملية اغتيال، بانتظار انتهاء عمليات إخماد الحريق للتحقيق في ملابسات الانفجار.

ونقلت عن مصادر من موقع الحادث أنه "لا يبدو الأمر وكأنه عطل في مركبة، إذ اندلع حريق هائل فور وقوع الانفجار. ولم تتمكن فرق الإطفاء التي انتشلت جثة الضحية من تحديد جنسها".

وقال متحدث باسم "نجمة داود الحمراء" التي تقدم الإسعاف الأولي، إن طواقم الإسعاف وجدت ضحية فاقدة للوعي وتُعاني من إصابات متعددة، واضطرت إلى إقرار وفاتها في المكان.