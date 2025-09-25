إسرائيل.. انفجار سيارة في تل أبيب (فيديو)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، بسقوط جريح جرّاء انفجار سيارة في تل أبيب، فيما أشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن الانفجار "يمثل واقعة جنائية".

وتداولت منصات مقاطعَ وصوراً للحظة الانفجار، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الحادثة.

وقال المتحدث باسم خدمة إسعاف الطوارئ الإسرائيلية، إنه في الساعة 13:26، ورد بلاغ إلى مركز الخدمة 101 في منطقة دان يفيد بانفجار سيارة في شارع لاغوارديا بتل أبيب.

وأضاف أن مسعفين يقدمون العلاج الطبي في موقع الحادث لرجل يبلغ من العمر 46 عاماً.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن انفجار سيارة في تل أبيب اليوم الخميس يمثل واقعة جنائية، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.

وأدت الواقعة إلى إغلاق جزء من شارع لاجوارديا أمام حركة المرور.