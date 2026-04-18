إسرائيل.. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط مدينة تل أبيب، مساء اليوم السبت، رفضاً لسياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك عقب وقف مؤقت للأعمال القتالية في المنطقة ورفع القيود المفروضة على السكان.

وحمل النشطاء في التظاهرة التي جرت في ساحة المسرح، لافتات تطالب الحكومة بوقف المواجهة المسلحة في المنطقة، وتسمع أيضاً دعوات لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل وحماية القيم الديمقراطية.

ويعارض أنصار هذا الطيف السياسي اليساري من المجتمع في إسرائيل أيضاً سياسات حكومة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، وسياسة بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية وضم الضفة الغربية.

وتواجدت قوات كبيرة من الشرطة في موقع الفعالية، دون أن تتدخل فيما يحدث، لأن التظاهرة تمت بالتنسيق مع السلطات وتجري دون إخلال بالنظام العام.

وتأتي هذه التظاهرة بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ لمدة عشرة أيام، وانطلاق أول محادثات مباشرة بين الجانبين في واشنطن برعاية أميركية.

وتشهد إسرائيل منذ أشهر موجة احتجاجات أسبوعية ضد حكومة نتنياهو، وتحمّل الحكومة مسؤولية الفشل في منع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قد هاجم نتنياهو مؤخراً قائلاً إنه "يتباهى بإنجازات الجيش لننسى فشله الكامل" وإن "الإنجاز العسكري تحول إلى كارثة سياسية تحمل توقيعه".

وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطاً متزايدة من الداخل والخارج، وسط استمرار الانقسامات الداخلية الحادة حول مستقبل الحرب والعلاقة مع الفلسطينيين.

وتأتي الاحتجاجات أيضاً في أعقاب رفع بعض قيود الدفاع المدني عن منطقة تل أبيب الكبرى، مما سمح بتنظيم التجمعات الجماهيرية مجدداً بعد أسابيع من القيود الأمنية المشددة.