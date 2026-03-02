إسرائيل: المواجهة مع حزب الله قد تمتد لأيام

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم الاثنين، أن المواجهة العسكرية مع حزب الله قد تستمر أياماً عديدة، لافتاً إلى أن الجيش انتقل من وضعية الدفاع إلى الهجوم.

وقال زامير: "أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله.. لسنا فقط في الخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم"، داعياً الإسرائيليين إلى الاستعداد "لفترة قتال ممتدة".

وجاءت تصريحات زامير، عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في لبنان ليل الأحد - الاثنين، بعد إعلان حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد على الجبهة الشمالية.