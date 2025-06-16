إسرائيل.. السفارة الأمريكية تؤكد تعرضها لقصف إيراني وتكشف حجم الأضرار

شفق نيوز/ كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، يوم الاثنين، عن تسجيل أضرار طفيفة في السفارة في تل أبيب جراء الضربة الصاروخية الإيرانية.

وقال هاكابي في منشور على منصة "إكس"، إنه "ستبقى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل وقنصليتها مغلقة اليوم، حيث لا يزال الاحتماء ساريا".

وأشار إلى "تسجيل بعض الأضرار الطفيفة نتيجة ضربات صاروخية إيرانية بالقرب من مكتب السفارة في تل أبيب"، مؤكداً أنه "لم تقع إصابات بين الموظفين الأمريكيين".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق صباح اليوم الاثنين، أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب تابع للسفارة الأمريكية في مدينة تل أبيب.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت لـ 3 أيام متتالية، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.