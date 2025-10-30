إسرائيل.. "الحريديم" يتظاهرون بالآلاف احتجاجاً على "الخدمة الالزامية"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

خرج آلاف من اليهود المتشددين (الحريديم) في شوارع القدس، يوم الخميس، احتجاجا على التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي، وعدم سن قانون يضمن لهم حق الإعفاء من الخدمة العسكرية.

وهذه القضية من القضايا الضاغطة على الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وعدهم سابقاً بقانون الإعفاء من الخدمة.

وبموجب ترتيب قديم تمتع اليهود المتشددون بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، شرط أن يكرسوا أنفسهم لدرس النصوص اليهودية في المدارس الدينية.

وبات هذا الإعفاء موضع انتقاد متزايد منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ظل مواجهة المؤسسة العسكرية صعوبات في التجنيد للقتال.

واستجابة لدعوة حزبين حريديين متحالفين ويحوزان عددا من المقاعد البرلمانية المحورية لتماسك الحكومة، أتى محتجون من جميع أنحاء إسرائيل الخميس للمطالبة باستمرار إعفائهم.

وفي حزيران/يونيو 2024، قضت المحكمة العليا بأن على الدولة تجنيد الرجال الحريديم في الجيش، مؤكدة أن الإعفاء القانوني بات غير نافذ.

وتناقش لجنة برلمانية حاليا مشروع قانون متوقع أن ينهي الإعفاءات ويشجع الشباب الحريديم الذين لا يدرسون بدوام كامل، على الالتحاق بالجيش.

وقد وضعت هذه القضية الائتلاف الحكومي لنتانياهو، تحت ضغط شديد، حيث يشكل الحريديم 14 بالمئة من سكان إسرائيل اليهود، أي نحو 1,3 مليون نسمة، بينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية. ويتمتع نحو 66 ألف رجل في سن التجنيد حاليا بالإعفاء من الخدمة.