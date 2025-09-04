إسرائيل: اعترضنا مسيرتين أُطلقتا من اليمن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن.

وبحسب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، لم يتم تفعيل الإنذارات عقب إطلاق المسيرتين.

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل.

وهذا هو ثالت صاروخ يتم إطلاقه من اليمن في أقل من 24 ساعة.

وبالتزامن مع الإعلان عن رصد صاروخ أطلقه الحوثيون، أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" اضطرابات في حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت، أمس الأربعاء، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.

وشنت إسرائيل الخميس الماضي غارات على العاصمة اليمنية صنعاء أدت إلى مقتل رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.