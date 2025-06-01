إسرائيل.. اعتراض صاروخ من اليمن متجهاً لمطار بن غوريون (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، فيما أفادت "القناة 14" العبرية بأن الصاروخ كان متجها نحو مطار بن غوريون.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الاعتراض نفذ بواسطة منظومة ثاد الأمريكية، فيما أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن منظومة "أرو حيتس 3" هي التي اعترضت الصاروخ الذي تسبب في تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالبلاد.

وقالت إذاعة الجيش، إن 43 صاروخاً أطلقوا من اليمن منذ استئناف الحرب على غزة 5 منها في الأسبوع الأخير.

وبينت "القناة 12"، أن الشرطة تقوم بعمليات تمشيط واسعة في مناطق اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن رحلات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون تعطلت إثر تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب.