إسرائيل: اعتراض صاروخ حوثي أُطلق من اليمن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بنجاح، في وقت أعلنت الجبهة الداخلية تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس.

وفي أعقاب إطلاق الصاروخ، تم إغلاق المجال الجوي لمطار بن غوريون أمام حركة الطيران، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، فيما دوّت عدة انفجارات في القدس نتيجة اعتراض الصاروخ الحوثي.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردت إسرائيل على تلك الهجمات بضربات جوية استهدفت ميناء الحديدة ومنشآت حيوية للطاقة وبنى تحتية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.