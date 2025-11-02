إسرائيل.. اختفاء المدعية العامة العسكرية بعد تركها رسالة انتحار

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن المدعية العامة العسكرية المنتهية ولايتها، يفعات تومر يروشالمي، تركت رسالة انتحار في منزلها قبل اختفائها، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة بعد فقدان الاتصال بها منذ ساعات الصباح.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ "الشرطة أطلقت حملة بحث واسعة بعد فقدان الاتصال بيروشالمي"، بينما أشارت "يسرائيل هيوم" إلى أنّ "الرسالة التي عُثر عليها في السيارة، تعزز المخاوف بشأن احتمال إقدامها على الانتحار".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تأتي واقعة الاختفاء بعد أيام من إقالة يروشامي على خلفية تسريب فيديو يُظهر جنوداً إسرائيليين يعتدون على أسير فلسطيني داخل معتقل "سديه تيمان" خلال الحرب على غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية قوله إنّ هناك "مخاوف حقيقية على حياتها"، فيما لم تصدر أيّ بيانات رسمية حتى الآن تؤكد أو تنفي فرضية الانتحار.

وقدّمت المدعية العامة العسكرية في إسرائيل استقالتها من منصبها إلى رئيس أركان الجيش، إيال زامير، في ظلّ التحقيقات الجارية حول تسريب مشاهد توثّق تعذيب أسرى فلسطينيين داخل معتقل سدي تيمان.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أنّ "المدعية، يفعات تومر يروشالمي، طلبت صباح الجمعة الماضي إنهاء خدمتها"، مضيفاً أنّ رئيس الأركان قبل استقالتها على الفور.

وكان الجيش قد فتح تحقيقاً، يوم الأربعاء الماضي، في قضية تسريب الفيديو الذي أظهر تعذيب أسير من غزة داخل مركز احتجاز سدي تيمان في النقب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ "التحقيق انطلق بعد خضوع موظفة في النيابة العسكرية لجهاز كشف الكذب، ما قاد إلى الاشتباه بوجود تسريب داخلي".

وفي شباط/ فبراير الماضي، قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين لاعتدائهم الخطير على أسير فلسطيني في "سدي تيمان"، وفق صحيفة "هآرتس".

وبحسب لائحة الاتهام، قام الجنود الخمسة بضرب السجين بشدة والاعتداء عليه بعد جلبه إلى منشأة الاحتجاز في 5 تموز/ يوليو 2024، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بما في ذلك كسر في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم.

ووفق الصحيفة، حظرت المحكمة نشر أسماء المتهمين، وهم حالياً غير محتجزين ولا يخضعون لأي شروط تقييدية.

وفي أيار/ مايو الماضي، كشف جندي إسرائيلي عن "فظائع مروعة" تُرتكب في "سدي تيمان"، وفقاً لصحيفة "هآرتس".

وأفاد الجندي بمقتل معتقلين مدنيين من قطاع غزة في السجن جراء "تعذيب شديد"، فيما خضع آخرون لعمليات جراحية دون تخدير.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقاً لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 68 ألف قتيل وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.