شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عبور العشرات من الإسرائيليين الحدود إلى سوريا، فيما ذكرت صحيفة عبرية أن دخول هؤلاء هو لمساندة ودعم أهالي مدينة السويداء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة "إكس" إن العشرات من المدنيين الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي إلى داخل الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن المدنيين من الدروز الإسرائيليين عبروا إلى قرية الخضر الدرزية لمساندة ودعم أهالي مدينة السويداء، معقل الطائفة الدرزية.

وأضاف أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في هذه الأثناء على إعادتهم بأمان إلى إسرائيل.

وتخضع قرية مجدل شمس وهي أكبر قرى الجولان، ذات الغالبية الدرزية، في الجنوب السوري لسيطرة إسرائيلية.

ويأتي ذلك مع تصاعد الأحداث والاشتباكات العنيفة في السويداء السورية، تزامناً مع غارات إسرائيلية شهدتها المدينة.