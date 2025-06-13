"سحب هواتف".. مقترح إيراني لحماية القادة والعلماء من الاغتيال

شفق نيوز/ طالب النائب في البرلمان الإيراني حميد رسائي باتخاذ إجراءات "صارمة وفورية" لحماية كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين في البلاد، مقترحاً جمع الهواتف المحمولة الخاصة بهم وبأسرهم ومرافقيهم كإجراء احترازي ضد الاختراقات الأمنية التي قد تؤدي إلى عمليات اغتيال.

وكتب رسائي في منشور على منصة "إكس": "أهم قرار في هذه المرحلة هو جمع جميع الهواتف المحمولة الخاصة بالقادة العسكريين والمسؤولين المؤثرين والعلماء النوويين، وأيضًا هواتف عائلاتهم ومرافقيهم وأقاربهم".

وأضاف رسائلي: "لا مجال للمجاملة. فشل اغتيال بعض قادة أنصار الله في اليمن أثبت أن الهواتف المحمولة هي الأداة الأهم التي يستخدمها العدو للوصول إلى أهدافه".

وتأتي تصريحات رسائي، عقب سلسلة من الهجمات الإسرائيلية فجر اليوم استهدفت منشآت حساسة في طهران ومدن أخرى، وأدت إلى مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين.