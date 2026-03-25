ست دول تدعو العراق لـ"اتخاذ إجراءات لوقف هجمات الفصائل"

دعت كل من دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، يوم الأربعاء، الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية ضد دول الجوار.

وجاء في بيان مشترك للدول الست، تابعته وكالة شفق نيوز، إدانتها بـ"أشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من جمهورية العراق على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية".

ووصفت تلك الاعتداءات بأنها "تشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يطالب صراحة بأن توقف إيران فوراً ودون قيد أو شرط أيَّ اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء".

وثمنت الدول: "علاقتها الأخوية مع جمهورية العراق، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد".

وأكدت على حقها "الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، وحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تدين الأعمال والأنشطة المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات ارهابية ذات صلة بحزب الله".

وأشادت بـ"قواتها المسلحة الباسلة في التصدي لهذه الاعتداءات وبيقظة أجهزتها الأمنية التي تعتبر درعاً حصيناً وعيناً ساهرة للمحافظة على سلامة الأوطان والأرواح، وجهودها المخلصة المتفانية بالقبض على هذه الخلايا العميلة والتنظيمات الإرهابية والكشف عن مخططاتهم الخبيثة".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 شباط/فبراير 2026، رداً على ما وصفوه بـ"التهديدات الإيرانية".

ومنذ ذلك الحين، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأميركية في منطقة الخليج، بإسناد من الفصائل العراقية المسلحة، التي تبنت العديد من الهجمات داخل العراق وخارجه.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن فصيل "أولياء الدم" المنضوي ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة العراقية"، تنفيذ 136 عملية خلال 22 يوماً، تركزت الحصة الأكبر منها في إقليم كوردستان، إلى جانب هجمات في سوريا والأردن ودول خليجية.

وبحسب الفصيل، فقد توزعت العمليات بواقع 55 عملية استهدفت القواعد الأميركية في إقليم كوردستان، و31 عملية طالت قاعدة فكتوريا في بغداد، إضافة إلى عملية استطلاع جوي للسفارة الأميركية في بغداد.

كما تم تنفيذ 11 عملية في سوريا، و19 عملية في الأردن، إلى جانب 11 عملية في السعودية و8 عمليات في الكويت، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.