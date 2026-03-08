أستراليا تدرس تقديم دعم دفاعي لدول الخليج ضد إيران

شفق نيوز- سيدني

أفادت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، يوم الأحد، بأن بلادها تدرس طلبا من دول الخليج للحصول على مساعدة ضد الهجمات الإيرانية.

و قالت وونغ في حديثها لإذاعة "إيه بي سي"، إن "العديد من الدول التي لم تكن مشاركة في الحرب تعرضت لهجوم من قبل إيران"، وتابعت الوزيرة: "تتوقعون نتيجة لذلك أنه قد طلب منا تقديم المساعدة وسنعمل على ذلك بعناية".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني المساعدة في حماية دول الخليج من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، قالت وونغ "صحيح".

وأضافت: "نحن لا نشارك في أي عمل هجومي ضد إيران، وقد أوضحنا أننا لن نشارك في أي نشر لقوات برية داخل إيران".

وقالت وونغ إن "أستراليا ليست في وضع يسمح لها بتحديد الأساس القانوني للقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في شن الضربات".

وتابعت: "لكن ما يمكننا فعله هو إصدار حكم بشأن ما يصب في مصلحتنا الوطنية وما ندعمه من أجل الحفاظ على سلامة الأستراليين".

وأضافت وونغ: "لذا، ما قلناه هو أننا ندعم العمل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وندعم العمل لمنع إيران من الاستمرار في تهديد السلم والأمن الدوليين".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا ضربات على إيران قبل أسبوع، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئيـ وردا على ذلك، تهاجم طهران عددا من الدول العربية التي تحتفظ فيها الولايات المتحدة بقواعد عسكرية.

يشار إلى أن أستراليا لديها أكثر من 100 فرد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يتمركز معظمهم في الإمارات العربية المتحدة، وقد تعرض مقر عملياتها، قاعدة المنهاد الجوية القريبة من دبي، لضربة بطائرة مسيرة خلال اليوم الأول من الصراع.