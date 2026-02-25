أستراليا تحذر من إغلاق أجواء الشرق الأوسط وإلغاء رحلات جوية

شفق نيوز- سيدني

حذرت السلطات الأسترالية، يوم الأربعاء، من أن النزاعات المتصاعدة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وحدوث اضطرابات واسعة.

وقالت السلطات الأسترالية: "قد تؤدي النزاعات في الشرق الأوسط إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية واضطرابات أخرى في السفر".

وأضاف: "الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط غير مستقر والتوترات الإقليمية لا تزال مرتفعة ويبقى خطر نشوب صراع عسكري قائما".

ونصحت السلطات الأسترالية "أفراد أسر المسؤولين الأستراليين العاملين في لبنان بالتفكير في المغادرة ما دامت خيارات السفر التجارية متاحة".

كما وجهت بـ"مغادرة أفراد أسر المسؤولين الأستراليين العاملين في إسرائيل وذلك استجابة لتدهور الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط".

وأبرزت أيضا: "عرضت الحكومة الأسترالية على أفراد عائلات المسؤولين الأستراليين العاملين في الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة مغادرة طوعية، وننصح باستمرار بتوخي الحذر الشديد عند السفر إلى هذه الوجهات".