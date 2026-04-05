إستجابة لواشنطن.. بلانت لابز تعلق نشر صور الأقمار الصناعية الخاصة بالشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت شركة التصوير الفضائي بلانت لابز، يوم الأحد،، أنها ستوقف إلى أجل غير مسمى نشر صور الأقمار الصناعية الخاصة بإيران ومنطقة الصراع في الشرق الأوسط، استجابة لطلب من الحكومة الأميركية.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى عملائها، إن "الحكومة الأميركية طالبت جميع مزودي لقطات الأقمار الصناعية بحجب المواد المتعلقة بمنطقة الصراع لمنع الأعداء من استخدامها في هجمات محتملة على الولايات المتحدة وحلفائها".

وأوضحت بلانت لابز، أن "هذا القرار يمدد فترة تأجيل نشر اللقطات الخاصة بالشرق الأوسط، والتي بدأت منذ نحو 14 يوماً".

وتشمل الاستخدامات العسكرية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية تحديد الأهداف وتوجيه الأسلحة وتتبع الصواريخ والاتصالات.