ستة انفجارات تهز تل أبيب وسط إطلاق صفارات الإنذار

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت جبهة الداخلية الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من تل أبيب ومحيطها، بالإضافة إلى القدس والضفة الغربية.

وذكرت الجبهة، أن "ستة انفجارات هزت مدينة تل أبيب"، دون تفاصيل فورية عن الأضرار أو الإصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.