ستارمر: لا يمكن استمرار "الابتزاز الإيراني" في مضيق هرمز

شفق نيوز- لندن

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، إلى عدم استمرار ما وصفه بـ"الابتزاز الإيراني" في مضيق هرمز، فيما أكد على عدم دخول بريطانيا في حرب الشرق الأوسط.

وقال ‏ستارمر في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الدبلوماسية هي المسار الوحيد لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط، ونأمل استمرارها".

وتابع: "نؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ولا يمكن استمرار أسلوب الابتزاز الإيراني في المضيق".

وأكمل ‏ستارمر: "لن أسمح بجر بريطانيا إلى الحرب مهما كانت الضغوط"، مشدداً على أنه "سأعمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد مؤتمر دولي بشأن مضيق هرمز".

وكشفت بريطانيا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن دخول الحصار الأميركي على مضيق هرمز حيز التنفيذ، فيما أكد رئيس العمليات في البحرية الأميركية الأدميرال جيمس كيلبي، أن قائد القيادة المركزية الأميركية لا يزال يبلور القرار الخاص بـ"الحصار".

وقبل قليل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالقضاء فوراً على أي سفينة تقترب من "الحصار الأميركي لمضيق هرمز"، وذلك بعد دقائق من سريان الحصار على المضيق.

وقال ترمب في تدوينة على موقعه في "تورث سوشيال"، إن "البحرية الإيرانية ترقد في قاع البحر، وقد دُمِّرت بالكامل - 158 سفينة. ما لم نستهدفه هو العدد القليل من سفنهم، التي يسمونها سفن الهجوم السريع، لأننا لم نعتبرها تهديداً كبيراً".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.